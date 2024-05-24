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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

В школах Німеччини почнуть вивчати українську як другу іноземну

Прапор України, дитина
Фото: Depositphotos

У школах федеральної землі Гессен у Німеччині у новому навчальному році почнуть вивчати українську мову як другу іноземну.

Цей предмет запровадять вже у вересні 2024 року.

Про це повідомили у Міністерстві освіти Гессена.

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Подібну ініціативу запроваджено з урахуванням понад 20 тисяч школярів з України, які проживають у регіоні у зв’язку з воєнними діями.

Також у школах Гессена працюють понад 300 українських учителів.

— Ми хотіли б запропонувати їм освітні та кар’єрні перспективи на основі їхніх індивідуальних талантів, у тому числі для відновлення власної країни. Це стане чітким сигналом солідарності у скрутні часи, – зауважив міністр культури Армін Шварц.

Він наголосив, що вивчення української мови стане своєрідним освітнім експериментом.

Школи, де багато українських учнів, у навчальному році 2024/2025 розпочнуть тестовий етап, у якому візьмуть участь – за бажанням – і місцеві школярі.

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Україна-Німеччина, Школа
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