В школах Німеччини почнуть вивчати українську як другу іноземну
У школах федеральної землі Гессен у Німеччині у новому навчальному році почнуть вивчати українську мову як другу іноземну.
Цей предмет запровадять вже у вересні 2024 року.
Про це повідомили у Міністерстві освіти Гессена.
Українська мова у школах Німеччини – що відомо
Подібну ініціативу запроваджено з урахуванням понад 20 тисяч школярів з України, які проживають у регіоні у зв’язку з воєнними діями.
Також у школах Гессена працюють понад 300 українських учителів.
— Ми хотіли б запропонувати їм освітні та кар’єрні перспективи на основі їхніх індивідуальних талантів, у тому числі для відновлення власної країни. Це стане чітким сигналом солідарності у скрутні часи, – зауважив міністр культури Армін Шварц.
Він наголосив, що вивчення української мови стане своєрідним освітнім експериментом.
Школи, де багато українських учнів, у навчальному році 2024/2025 розпочнуть тестовий етап, у якому візьмуть участь – за бажанням – і місцеві школярі.