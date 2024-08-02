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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Другий корвет для України Гетьман Іван Виговський спустили на воду в Туреччині

Корабель Гетьман Іван Виговський
Фото: ВМС ЗСУ
Спуск на воду корабля Гетьман Іван Виговський
Фото: ВМС ЗСУ
Спуск на воду корабля Гетьман Іван Виговський
Фото: ВМС ЗСУ
Корабель Гетьман Іван Виговський
Фото: ВМС ЗСУ
Корабель Гетьман Іван Виговський
Спуск на воду корабля Гетьман Іван Виговський
Спуск на воду корабля Гетьман Іван Виговський
Корабель Гетьман Іван Виговський

У Туреччині спустили на воду багатоцільовий корабель класу корвет Гетьман Іван Виговський, який будується на замовлення України.

Корабель Гетьман Іван Виговський спустили на воду в Туреччині: що відомо

Церемонія спуску на воду другого багатоцільового корабля класу корвет Гетьман Іван Виговський відбулася 1 серпня в Стамбулі (Туреччина) на військовій верфі підприємства İstanbul Shipyard Naval.

Цей корабель на замовлення Військово-морських сил ЗСУ зводить турецька кораблебудівна компанія STM.

Зараз дивляться

Хрещеною матір’ю другого корвета для України, як і першого типу Ada Гетьман Іван Мазепа, стала дружина президента Олена Зеленська.

Перша леді розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського.

За морськими традиціями, саме з цього моменту корвет офіційно отримав власне ім’я – Гетьман Іван Виговський.

Цю назву президент України Володимир Зеленський присвоїв кораблю своїм указом №150/2024 8 березня 2024 року.

Саме цього дня глава держави відвідав верфі у Стамбулі, де зводять корвети для Військово-Морських сил Збройних сил України.

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Нагадаємо, що перший корвет для України типу Ada Гетьман Іван Мазепа спустили на воду в Туреччині 2 жовтня 2022 року.

Корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ збудували на верфі RMK Marine.

Назву Гетьман Іван Мазепа президент України Володимир Зеленський присвоїв кораблю 18 серпня 2022 року.

Проєкт судна Туреччина має віддати вже 2024 року.

Корвет Гетьман Іван Мазепа зможе охороняти водний район та прибережні води, боротися з надводними кораблями, здійснювати розвідку та прикривати сили протиповітряної оборони.

Слід зауважити, що корвет Гетьман Іван Мазепа, будівництво якого почалось ще у квітні 2021 року, а кіль якого було урочисто закладено у вересні 2023 року, мали переправити до України у 2022 році та ввести до складу ВМС ЗСУ у 2024 році.

Однак через повномасштабну війну в Україні відправлення корвета було відтерміновано.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: ВМС ЗСУ

ВМС України, Володимир Зеленський, Корабель, Кораблі, Туреччина
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