У центрі Москви пролунали три вибухи, після яких спалахнула пожежа
У російській столиці на території району Москва-Сіті пролунали вибухи у середу, 23 квітня.
За даними низки пропагандистських Telegram-каналів, було чути щонайменше три вибухи.
Вибухи у Москва-Сіті 23 квітня
Після вибухів на території Москва-Сіті місцеві мешканці стали свідками сильної пожежі. На місце виїхали пожежники.
Причини вибухів російські пабліки називають різні: від пожежі на будівельному майданчику до підпалу та вибуху автомобіля на підземному паркінгу.
На відео, які публікують у соцмережах московити, видно клуби чорного та густого диму. Про постраждалих чи жертв не повідомляється.
Згодом у московському МНС повідомили пропагандистським ЗМІ, що на підземному паркінгу торгового центру Афімолл Сіті на території Москва-Сіті вибухнув автомобіль. Після цього на місці події почалася пожежа.
Раніше повідомлялося про вибухи у спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані, де росіяни виготовляють Шахеди/Герані та дрони-імітатори.