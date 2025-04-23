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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У центрі Москви пролунали три вибухи, після яких спалахнула пожежа

горить Москва-Сіті

У російській столиці на території району Москва-Сіті пролунали вибухи у середу, 23 квітня.

За даними низки пропагандистських Telegram-каналів, було чути щонайменше три вибухи.

Вибухи у Москва-Сіті 23 квітня

Після вибухів на території Москва-Сіті місцеві мешканці стали свідками сильної пожежі. На місце виїхали пожежники.

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Причини вибухів російські пабліки називають різні: від пожежі на будівельному майданчику до підпалу та вибуху автомобіля на підземному паркінгу.

На відео, які публікують у соцмережах московити, видно клуби чорного та густого диму. Про постраждалих чи жертв не повідомляється.

Згодом у московському МНС повідомили пропагандистським ЗМІ, що на підземному паркінгу торгового центру Афімолл Сіті на території Москва-Сіті вибухнув автомобіль. Після цього на місці події почалася пожежа.

Раніше повідомлялося про вибухи у спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані, де росіяни виготовляють Шахеди/Герані та дрони-імітатори.

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Вибух, Москва, Пожежа, Росія
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