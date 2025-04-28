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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Кошта про причини блекауту в Європі: Наразі немає жодних ознак кібератаки

Антоніу Кошта
Фото: Depositphotos

28 квітня в Іспанії, Португалії та деяких районах Франції та Італії сталися масштабні відключення електроенергії. Наразі немає жодних ознак того, що це сталося через кібератаку.

Про це написав голова Європейської ради Антоніу Кошта в соцмережі X (раніше Twitter).

Чи пов’язане відключення електроенергії в Європі з кібератакою

Кошта зазначив, що підтримує контакт із прем’єр-міністрами Іспанії та Португалії, Педро Санчесом і Луїшем Монтенегро, щодо ситуації з блекаутами в цих країнах Європи.

Зараз дивляться

– Оператори електромереж у двох країнах працюють над з’ясуванням причини та відновленням електропостачання. Наразі немає жодних ознак кібератаки, – написав він.

Нагадаємо, 28 квітня сталося масштабне відключення електроенергії в Іспанії, Португалії, а також у частинах Франції та Італії, внаслідок чого мільйони людей залишилися без світла. Збої вплинули на транспорт, світлофори, лікарні та магазини.

Як повідомив директор іспанського оператора системи передачі електроенергії Red Eléctrica Едуардо Прієто, причиною відключення в Іспанії стало сильне коливання в електричній мережі, що відключило країну від європейської енергосистеми.

Оператор E-Redes повідомив, що в Португалії виникли проблеми в європейській електричній мережі, а зібрані дані вказують на дисбаланс напруги, який призвів до збоїв.

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Європа, Іспанія, Антоніу Кошта, Відключення електроенергії, відключення світла, Португалія
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