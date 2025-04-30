Близько 600 північнокорейських солдатів загинули у війні проти України – Сеул

Близько 600 північнокорейських солдатів загинули у Курській області, воюючи на боці Росії. Ще понад 4 тис. солдатів отримали поранення у боях.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

Втрати КНДР на Курщині

Такі дані про втрати КНДР надала Національна розвідувальна служба Південної Кореї на закритому брифінгу для Національних зборів Республіки Корея через два дні після того, як Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військ у війні на боці Росії.

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Північна Корея відправила близько 15 тис. військових до Росії, і вже відомо про майже 4 700 втрат, зокрема близько 600 загиблих, повідомила законодавцям Лі Сонг Квон з Партії народної влади та Кім Бйонг Кі з Демократичної партії.

Розвідка Південної Кореї поки не виявила ознак нового розгортання військ Північної Кореї, але не виключає такої можливості.

У січні Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули в боях у Курській області, а ще близько 2 700 отримали поранення.

За даними Сеула, в обмін на війська Північна Корея отримала від Росії пусковий майданчик для супутників-шпигунів, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби і ракети класу земля-повітря SA-22.

РФ та КНДР також ведуть переговори про промислову модернізацію в 14 секторах, йдеться про авіацію, енергетику і туризм, а близько 15 тис. північнокорейських робітників поїхали працювати до Росії.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський повідомив про затримання в Донецькій області двох громадян Китаю, які були взяті в полон під час боїв на боці армії Росії.

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