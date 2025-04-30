Союзники Пакистану: хто постачає зброю в регіон

На тлі останніх подій загострюються відносини між Індією та Пакистаном. Наразі обидві держави нарощують арсенали зброї. Пакистан посилює співпрацю з Китаєм у сфері озброєння.

Пакистан входить до п’ятірки провідних імпортерів озброєнь у світі, поступаючись за обсягами лише Індії, Саудівській Аравії, Катару та Україні. Загалом на ці п’ять країн припало 35% від усього світового імпорту зброї у період 2019–2023 років.

Факти ICTV дізнавалися, які країни союзники Пакистану та яку допомогу надають.

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З якими країнами у Пакистану є союзники

Згідно зі щорічним звітом SIPRI, у період з 2019 по 2023 рік Китай здійснив експорт озброєнь до близько 40 країн. Водночас понад 60% цього експорту (а саме 61%) було спрямовано лише до одного покупця — Пакистану, що свідчить про вкрай нерівномірний розподіл поставок.

У документі зазначено, що Пакистан дедалі більше покладається на Китай у питанні постачання військової техніки. Якщо між 2009–2013 роками частка Китаю в імпорті зброї Пакистаном становила 51%, то вже в 2014–2018 роках вона зросла до 69%, а в останній період (2019–2023) досягла рекордних 82%. Таке зростання вказує на переорієнтацію Пакистану у сфері закупівель, де Китай відіграє ключову роль.

У звіті відзначено, що напружені відносини Індії з Пакистаном і Китаєм є одним із головних чинників, які впливають на рішення щодо закупівель зброї. Загострення регіональної ситуації підштовхує Індію до зміцнення своїх оборонних спроможностей, а Пакистан, у відповідь, прагне зрівноважити ситуацію, зміцнюючи військове партнерство з Китаєм.

Автори звіту SIPRI попереджають, що така динаміка може призвести до нової гонки озброєнь у Південній Азії. Посилення військової присутності Китаю як ключового постачальника зброї у регіоні, в умовах зростання конфліктного потенціалу між Пакистаном та Індією, створює ризики для стабільності усього регіону.

В кого купує зброю Пакистан

Пакистан у період з 2019 по 2023 роки посів п’яте місце серед найбільших імпортерів зброї у світі, на його частку припадало 4.3% світового імпорту. Варто зазначити значне зростання обсягів імпорту зброї Пакистаном на 48% порівняно з попереднім періодом 2014-2018 років, коли його частка становила 2.9%.

Основним постачальником зброї для Пакистану є Китай, який забезпечив 82% від загального обсягу імпорту в зазначений період. Другим за величиною постачальником є США з часткою 14%, а третє місце займає Туреччина, на яку припадає 4.0% імпорту зброї до Пакистану.

Серед країн союзників Пакистану варто виділити Туреччину, адже за останні роки співпраця між країнами значно посилилася. Туреччина активно підтримує позицію Пакистану щодо Кашміру.

Обидві країни активно працюють у військовій галузі, зокрема у виробництві та закупівлі зброї. Пакистан став першим покупцем військових кораблів за програмою MILGEM Туреччини. Також ведуться переговори щодо спільної розробки винищувачів п’ятого покоління. Окрім того, Туреччина постачає Пакистану безпілотники, такі як Bayraktar TB2, Akıncı та Anka.

Пакистан і США

В останні роки відносини стали більш напруженими, зокрема після виведення американських військ з Афганістану в 2021 році, коли Пакистан був розчарований реакцією США на ситуацію в країні. США також критикували Пакистан за підтримку талібів, що посилює складність відносин.

США здійснюють тиск на Пакистан через його ядерну програму, оскільки країна є однією з держав, що володіє ядерною зброєю. США висловлюють стурбованість щодо безпеки пакистанських ядерних арсеналів та можливості їх потрапляння до терористичних угруповань. Однак Пакистан вважає ядерну зброю важливим елементом національної безпеки, особливо в умовах потенційної загрози з боку Індії.

Джерело: Звіт SIPRI

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