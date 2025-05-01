США отримають більше від угоди з Україною про надра, ніж вклали – Трамп

Американський президент Дональд Трамп, коментуючи угоду про надра після її підписання між Україною та США, заявив, що Штати отримають більше від неї.

Про це він заявив в ефірі NewsNation.

Відповідаючи на запитання про те, чи може ця угода якимось чином “стримувати” президента РФ Володимира Путіна, Трамп відповів: “Ну, це може бути”.

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– Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 млрд доларів, але я хотів бути захищеним, – сказав Трамп.

Також Трамп зазначив, що саме таку суму його попередник Джо Байден передав Україні у вигляді фінансової допомоги та військової техніки. Американський президент знову наголосив, що США надали Україні набагато більше допомоги, ніж Європа.

Зауважимо, що раніше суму в $350 млрд спростували – у ЗМІ писали, що під час переговорів по угоді США зменшили оцінку допомоги Україні до $100 млрд.

Трамп про угоду США та України про копалини

Крім того, Трамп окремо у Білому домі зауважив, що у рамках підписаної угоди між країнами гроші США у безпеці, і Штати можуть почати видобувати і робити те, що повинні.

— Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи, – додав він.

Трамп зауважив, що сказав президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска, що “це дуже добре”, якщо він підпише угоду, тому що “Росія набагато більша і набагато сильніша”.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що підписаний у ніч проти 1 травня договір між Україною та США щодо створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції є “історичною угодою про економічне партнерство” між країнами, а також чітким сигналом Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу.

Джерело : Bloomberg

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