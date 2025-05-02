Команда Трампа запропонувала йому варіанти тиску на Росію – Bloomberg

Команда президента США Дональда Трампа підготувала кілька сценаріїв дій для посилення економічного тиску на Росію, щоб примусити її припинити війну проти України.

Остаточного рішення Трамп поки не ухвалив, оскільки дипломатичні зусилля ще тривають, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Обговорення санкцій проти Росії

Співрозмовники видання не розкрили ймовірні варіанти дій, які обговорюються, але наголосили, що ухвалення остаточного рішення залишається за президентом.

Зараз дивляться

Україна та союзники вже закликали США посилити тиск на Москву – зокрема, шляхом нових обмежень на експорт енергоносіїв та зниженням прибутків Росії від продажу нафти. Це має змусити Кремль погодитися на припинення вогню на умовах, запропонованих Трампом.

З лютого 2022 року США та Євросоюз вже запровадили безпрецедентні санкції проти Росії, однак це не зупинило бойові дії.

Рада національної безпеки США та Державний департамент не надали коментарі. Також відмовився коментувати це питання речник спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Обговорення подальших кроків ускладнюється нещодавнім відстороненням радника з нацбезпеки Майка Волтца та призначенням на тимчасову посаду держсекретаря Марко Рубіо.

Поєднання Рубіо обох ролей може спростити координацію стратегії США, адже позиція Білого дому щодо України раніше залежала від бачення кількох ключових осіб, серед яких і Віткофф, що вважається більш схильним до проросійської позиції.

РФ відмовляється припинити війну

Москва нині відкидає вимоги США щодо постійного припинення вогню. Путін продовжує наполягати на максималістських умовах, серед яких – визнання контролю Росії над чотирма українськими регіонами, які РФ досі не повністю окупувала.

Тим часом президент України Володимир Зеленський погодився надати США контроль над частиною майбутніх прибутків від ресурсів, аби зберегти підтримку Трампа, і підтримав ідею безумовного перемир’я щонайменше на 30 днів.

Дональд Трамп прагне покласти край війні та переформатувати економічні відносини між США і Росією. Раніше він погрожував запровадити санкції проти Москви, якщо Путін не почне серйозних мирних переговорів.

Минулого тижня у соцмережі Truth Social після зустрічі із Зеленським, він написав, що “немає жодних причин, чому Путін стріляє ракетами по цивільних об’єктах” і що це “змушує мене думати, що він, можливо, не хоче завершення війни”.

Трамп також натякнув, що може вдарити по банківському сектору Росії або запровадити так звані вторинні санкції.

“Руйнівні” санкції проти Росії

Цього тижня сенатор-республіканець та союзник Трампа Ліндсі Грем заявив, що вже має підтримку 72 колег для законопроєкту, який передбачає “руйнівні” санкції проти Росії та мита для країн, що купують її нафту, газ та інші стратегічні товари, у разі відмови Путіна від серйозних переговорів щодо припинення війни.

Проєкт цього законопроєкту передбачає, серед іншого, 500-відсоткове мито на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

У рамках пропозицій, які США надали європейським союзникам минулого місяця, розглядається можливість визнання контролю Росії над Кримом – півостровом, анексованим у 2014 році.

Також передбачено замороження конфлікту вздовж наявних ліній фронту, що фактично закріпить контроль Росії над частинами чотирьох інших українських регіонів.

Членство України в НАТО у межах цієї угоди не розглядатиметься, санкції проти Росії поступово знімуть, а Україна отримає гарантії безпеки для забезпечення дотримання домовленостей.

Адміністрація Трампа також вимагає, аби Росія повернула Україні найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, захоплену РФ на початку війни. У разі реалізації плану, об’єкт перейде під контроль США і забезпечуватиме енергопостачання обом сторонам.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю програмі CBS Face The Nation відкинув цю ідею. Він заявив, що “не думає, що можливі будь-які зміни”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.