Зеленський має змиритися: Сіярто виправдав блокування вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відповів на слова президента України Володимира Зеленського, який розкритикував його країну за те, що вона гальмує процес вступу України до Європейського Союзу.

Сіярто відповів на критику Зеленського

У своїй публікації у Facebook Сіярто прокоментував заяву Зеленського про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втягує Україну у виборчу кампанію і «робить небезпечні речі», блокуючи шлях Києва до Євросоюзу.

Сіярто заявив, що український президент має визнати право угорців висловлювати свою думку щодо вступу України до ЄС. За його словами, саме Україна хоче стати частиною ЄС, де Угорщина вже є членом.

Зараз дивляться

– Президент України має змиритися з думкою, що кожен угорець має право сказати своє слово у справі прискореного вступу України до ЄС! Бо факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до інтеграції, членом якої ми є, а не навпаки… Тому й тон голосу в Києві має бути обраний відповідний…, – написав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що близько 70% угорців підтримують вступ України до Європейського Союзу. Це показало альтернативне опитування, яке, за словами президента, підготувала опозиція Орбана.

Зеленський підкреслив, що Орбан намагається втягнути Україну у внутрішню політику, але “люди все одно за Україну”.

Джерело: Петер Сійярто

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.