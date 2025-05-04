Поняття не маю: Трамп досі не вирішив, чи водить його за ніс Путін

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що ще не може точно відповісти, чи водить його за ніс російський диктатор Володимир Путін.

Про це президент сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп ще не визначився, чи довіряє він Путіну

В ході інтерв’ю йому нагадали про один із його попередніх дописів, у якому Трамп припускав, що Путін може “водити його за ніс” і, ймовірно, не має наміру завершувати війну проти України.

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Наприкінці квітня Трамп говорив, що йому потрібно два тижні, аби відповісти на питання, чи довіряє він російському президентові.

Тепер він повідомив, що для остаточної відповіді йому потрібно ще трохи більше часу.

– Ні. Я скажу вам про це через місяць або через пару тижнів. Поняття не маю. Але можу сказати одне: його амбіції були багато в чому стримані, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес. Тому що він нікого в Європі всерйоз не сприймав – він навіть не передзвонював їм, – сказав Трамп.

Росія хоче всю Україну

У тій же розмові в нього також запитали, від чого, на його думку, Росія мала б відмовитись у межах можливої мирної угоди з Україною. На це він відповів: “Від усієї України”.

Журналістка уточнила, чи правильно вона зрозуміла, що Трамп вважає, що Росія не повинна залишити собі жодної частини захоплених українських територій. Президент США пояснив, що мав на увазі зовсім інше.

– Ні, ні. Росії довелося б відмовитись від усієї України. Тому що те, чого хоче Росія, – це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі, – заявив Трамп.

До повернення в Білий дім Трамп обіцяв завершити війну Росії проти України протягом 24 годин. Останні кілька місяців він намагається домовитися хоча б про тимчасове 30-денне перемир’я, однак Москва ігнорує його ініціативи.

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