Ми наближаємося до моменту, коли доведеться ухвалювати рішення: Трамп про заяву Венса

Сполучені Штати Америки наближаються до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення у повномасштабній війні Росії проти України.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп про заяву Венса, що росіяни забагато хочуть

Дональда Трампа попросили прокоментувати заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який раніше сказав, що росіяни занадто багато вимагають для завершення війни.

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– Можливо, Венс має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще іншими речами. Але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цьому не радий, – відповів американський президент.

Нещодавно Джей Ді Венс заявив, що росіяни просять занадто багато поступок у переговорах для завершення війни проти України. На його думку, США не погоджуються з російським виправданням агресії.

Віцепрезидент США стверджує, що варто запитати саме в українців, що потрібно для закінчення війни.

Джерело : NBC News

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