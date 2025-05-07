Це жахливо: Трамп закликав Індію і Пакистан припинити обмін ударами

Індія і Пакистан повинні припинити обмін ударами, адже подібний конфлікт між двома країнами жахливий.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп про ситуацію з Індією та Пакистаном

– Це жахливо. Моя позиція – я добре ладнаю з обома. Я добре знаю обох. Хочу, щоб вони залагодили це та зупинилися. Вони вже діють “око за око”. Сподіваюся, вони зупиняться зараз, – відповів Трамп.

Нещодавно загострився конфлікт між Індією та Пакистаном, які є ядерними країнами. Це відбулося після того, коли бойовики напали на групу туристів в одному з індійських регіонів.

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За словами посадовців Індії, подібний теракт міг організувати саме Пакистан. Після цього обидві країни стягнули війська до кордонів.

Пізніше Індія запустила по Пакистану ракети, на що інша країна аналогічно відповіла. Раніше президент США Дональд Трамп назвав цю ситуацію ганьбою.

Джерело : CNN

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