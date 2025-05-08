США цінують ратифікацію угоди про копалини: Трамп проводить переговори з Зеленським

Сполучені Штати Америки цінують ратифікацію угоди про корисні копалини Верховною Радою.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

Трамп про угоду щодо копалин між Україною і США

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що українська сторона ратифікувала угоду про копалини, а також анонсував переговори з президентом Володимиром Зеленським.

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– Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була ратифікована і схвалена їхніми законодавчими органами. Ми цінуємо це. Я поговорю з президентом (Володимиром Зеленським, – Ред.) незабаром, – сказав Трамп.

Пізніше прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із Дональдом Трампом.

За його словами, про подробиці переговорів повідомлять за його результатами.

Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський може підписати угоду зі США про надра вже наступного дня після ратифікації Верховною Радою, тобто 9 травня.

У четвер, 8 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин між Україною та США, а також заснування Інвестиційного фонду для відновлення.

Джерело : White House

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