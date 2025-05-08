Трамп закликав до припинення вогню на 30 днів та пригрозив санкціями

Переговори щодо миру між Росією та Україною тривають. Сполучені Штати вимагають 30-денного припинення війни.

Про це написав у мережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

США наполягають на 30-денному припиненні війни

– США вимагають, в ідеалі, 30-денного беззастережного припинення вогню. Будемо сподіватися, що припинення вогню дотримуватимуться, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання недоторканності переговорів, – наголосив Трамп.

Президент зазначив, що будуть введені додаткові санкції у разі порушення режиму тиші.

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За його словами, тимчасове припинення вогню має в кінцевому підсумку призвести до укладення мирної угоди.

– Усе це можна зробити дуже швидко, – наголосив Трамп.

Нагадаємо, сьогодні президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Серед іншого лідери обговорили зусилля заради миру – конкретні кроки, які можуть бути зроблені для його досягнення.

Зеленський повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, починаючи хоч від сьогодні. За його словами, 30 днів реального перемир’я можуть стати початком.

Проте глава держави вважає, що саме тривале й надійне припинення вогню буде показником руху до миру.

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