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Валентина Летяк, редакторка стрічки

США розглядають Путіна як перешкоду для досягнення миру – Bloomberg

Трамп і Путін
Фото: Факти ICTV

Позиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України стала жорсткішою – тепер Володимир Путін розглядається як перешкода для досягнення миру.

Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських і американських чиновників.

Білий дім змінив позицію щодо Путіна

За словами співрозмовників, Європа веде переговори з Білим домом стосовно угоди про 30-денне припинення вогню в Україні, якою передбачається запровадження нових санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на поступки.

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У публікації наголошується, що плани ще не остаточні та, як і раніше, залежать від Штатів, які закликали до безумовного місячного перемир’я, а також до того, щоб і Росія, й Україна несли відповідальність за перехід до прямих переговорів.

За даними видання, американські чиновники підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, та наразі президент США не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність оголошення 30-денного припинення вогню і зазначив, що будуть запроваджені додаткові санкції у разі порушення режиму тиші.

За його словами, тимчасове припинення вогню має врешті-решт призвести до укладення мирної угоди.

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Джерело: Bloomberg
Білий дім, Війна в Україні, Володимир Путін, Дональд Трамп, переговори, Російська агресія, США-ЄС, США-Росія, США-Україна
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