Зброя повинна замовкнути: Мерц закликав спершу припинити вогонь

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що припинення вогню в Україні має бути узгоджене до початку переговорів про можливі формати завершення війни.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa та видання Tagesschau.

Мерц про припинення вогню між Україною та РФ

– Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що може зробити реальні переговори насамперед можливими. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори, – сказав Мерц.

Він назвав добрив знаком той факт, що російська сторона “демонструє готовність до переговорів”, але додав, що цього далеко не достатньо.

Зараз дивляться

Мерц нагадав, що Україна давно погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про 30-денне безумовне перемир’я.

Напередодні лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі виступили зі спільною заявою, закликавши РФ погодитися на 30-денне повне й безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заява містить узгоджений план дій України, європейських партнерів і США у разі відмови Путіна від перемир’я.

Російський диктатор Володимир Путін не відповів на пропозицію про 30-денне припинення вогню, але запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов.

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