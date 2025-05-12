Трамп анонсував указ про зниження цін на ліки на 30–80%

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати указ, яким ціни на ліки буде знижено до рівня інших країн із високим рівнем доходу. За його словами, препарати коштуватимуть на 30-80% менше.

– Рішення Трампа має запровадити так зване ціноутворення в країнах найбільшого сприяння або міжнародне референтне ціноутворення, – йдеться в повідомленні.

Ліквідувати розрив

Повідомляється, що США платять найбільше у світі за багато рецептурних препаратів, часто майже втричі більше, ніж інші розвинені країни. Трамп заявив, що хоче ліквідувати цей розрив, але не уточнив, як.

За словами чотирьох лобістів фармацевтичної галузі, виробники ліків очікували розпорядження, яке буде спрямоване на програму медичного страхування Medicare.

Зараз дивляться

Виробники ліків очікують, що наказ торкнеться цілої низки препаратів, крім тих, на які поширюється закон про зниження інфляції попереднього президента США Джо Байдена.

Згідно з цим законом, Medicare узгодила ціни на 10 препаратів, які повинні набути чинності наступного року. Ще більше ліків має бути погоджено цього року.

Не перша спроба

– Державне встановлення цін у будь-якій формі шкідливе для американських пацієнтів, – заявив Алекс Шрайвер, представник провідної лобістської групи американських фармацевтичних компаній Фармацевтичні дослідження та виробники Америки.

Це вже не перша спроба Трампа прив’язати ціни на ліки в США до цін в інших країнах. Під час першого терміну суд заблокував запропоновану програму міжнародного референтного ціноутворення.

За прогнозами його адміністрації, ця пропозиція п’ять років тому мала заощадити платникам податків понад $85 млрд за сім років, скоротивши щорічні витрати США на ліки більш ніж на $400 млрд.

Джерело : NYT

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