Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським

Кремлівський диктатор Володимир Путін зруйнує свої пропагандистські наративи щодо України відмовою від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Як зауважив очільник української розвідки, Путін відмовою від зустрічі з Зеленським знищує пропагандистську ідею самої РФ про те, що Україна нібито не хоче переговорів та закінчення війни.

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– Думаю, Путін не приїде. Але треба розуміти, що таким кроком вони зруйнують свою ж ідею про те, що Україна робить все для того, щоб ухилитися від справжніх реальних мирних переговорів. Наш президент зробив рішучий такий крок, прямо сказав “все, я приїжджаю”, і тут вже не вийде сказати, що це щось інше. По факту вони не підготувалися до цього, – сказав Буданов.

Зустріч Путіна та Зеленського у Стамбулі 15 травня

Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори РФ та України у Стамбулі з 15 травня. На цю пропозицію погодився Володимир Зеленський, зауваживши, що говоритиме лише з президентом РФ, а не з його представниками.

Однак вже пізно ввечері 14 травня став відомий склад делегації РФ для переговорів з Україною у Туреччині, і Путіна там немає.

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