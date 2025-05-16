Члени НАТО домовляться про витрати на оборону у 5% ВВП до саміту в червні – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі країни – члени НАТО планують погодитися на нову оборонну ціль — витрачати до 5% свого ВВП на оборону протягом наступних десяти років.

Країни – члени НАТО планують погодитися збільшити оборонний бюджет

Відповідну домовленість можуть ухвалити до саміту альянсу, який відбудеться у червні 2025 року в Нідерландах.

Про це Рубіо повідомив під час участі у програмі Hannity на телеканалі Fox News.

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– Можу сказати вам, що через шість тижнів ми прямуємо до саміту, на якому практично кожен член НАТО матиме 2% або більше, але, що ще важливіше, багато хто з них матиме понад 4%, і всі погодяться з метою досягнення 5% протягом наступного десятиліття, — зазначив він.

Підхід до фінансування оборонної сфери давно є однією з ключових тем у стосунках між США та союзниками по НАТО.

У період президентства Дональда Трампа (2017–2021) Вашингтон скоротив свій внесок до оборонного бюджету альянсу, при цьому сам Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати фінансово перевантажені порівняно з іншими членами НАТО.

Підтримку новій ініціативі вже висловила Німеччина. Міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін погоджується з вимогою Трампа щодо підвищення оборонних витрат союзників до 5% ВВП.

У січні 2024 року уряд Німеччини повідомив, що країна вперше виконала чинну ціль НАТО щодо витрат на рівні 2% від ВВП.

Саміт НАТО 2025 року пройде в Нідерландах з 24 до 25 червня. Очікується, що саме там офіційно закріплять нову оборонну мету.

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