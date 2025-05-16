Делегації України та РФ розпочали переговори у Стамбулі: що відомо

У Стамбулі стартували перші за два роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу долучилася і Туреччина — зустріч відбувається за її посередництва.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Переговори в Стамбулі між Україною та Росією

Зустріч делегацій розпочалася приблизно на годину пізніше ніж мала відбутися. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, відкриваючи зустріч, заявив, що радий бачити готовність обох сторін шукати мирне рішення, пише Reuters.

Зараз дивляться

За його словами, зараз важливо якнайшвидше домовитися про припинення вогню і створити умови для зустрічі лідерів України та Росії.

Росія вимагала провести переговори без США

Агентство Reuters, з посилання на джерело в українській делегації, повідомило, що Росія вимагала змінити формат зустрічі в Стамбулі, щоб у переговорах не брали участь представники США.

У Києві вважають таку позицію Росії спробою зірвати переговорний процес. Українська сторона наголосила, що вона вони приїхали на зустріч із серйозними намірами, а не для політичних ігор.

Джерело вважає, що росіяни не хочуть бачити США на переговорах, бо приїхали не шукати рішення, а тягнути час, і хочуть приховати це від американців.

– На нашу думку, це спроба зірвати мирний процес, підважити його. Бо якщо вони приїхали реально вирішувати питання, робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб американці були в кімнаті, щоб це побачити, — додали джерела Суспільного в українській делегації.

Новина доповнюється…

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.