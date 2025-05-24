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160 тис. будинків без світла: у Каннах масовий блекаут у день закриття кінофестивалю

Каннський кінофестиваль
Фото: Факти ICTV

У фінальний день Каннського кінофестивалю на південному сході Франції стався масштабний збій в електропостачанні. Через це, зокрема, у Каннах відбулися відключення електроенергії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відключення світла у Каннах

За повідомленням оператора енергомережі Reseau de Transport d’Electricite, без світла залишилися близько 160 тис. будинків. Компанія пообіцяла якнайшвидше відновити електропостачання та перепросила за незручності.

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Причина знеструмлення, яке почалося після 10:00 за місцевим часом, невідома. За даними агентства AFP, яке посилається на джерела в поліції, імовірною причиною може бути підпал на підстанції у селі Таннерон.

– Ми розглядаємо ймовірність навмисного підпалу, – заявив представник французької жандармерії.

Там додали, що на цьому етапі жодних арештів ще не було здійснено.

Блекаут у Каннах призвів до відключення світлофорів і заторів на дорогах. На одній із головних вулиць були закриті магазини. Французькі ЗМІ зазначають, що поки невідомо, коли відновлять електропостачання.

Що буде із закриттям Каннського кінофестивалю

Організатори Каннського фестивалю заявили журналістам, що церемонія закриття відбудеться за планом.

Палац фестивалів і конгресів, у якому відбудеться захід, перевели на альтернативне джерело електропостачання. Це ж стосується інших показів та заходів під час фестивалю у завершальний день.

Однак ранкові покази у Каннах були ненадовго перервані, поки підключали генератори.

На церемонії закриття французька акторка Жюльєтт Бінош та члени журі оголосять володарів головних призів фестивалю. Цього року за Золоту пальмову гілку змагаються 22 фільми.

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Відключення електроенергії, Каннський фестиваль, Франція
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