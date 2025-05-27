Для затримки вантажів РФ до Курська: партизани спалили релейну шафу під Тулою

Агенти партизанського руху Атеш успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області.

Диверсія на залізниці в Тульській області: що відомо

Агенти Атеш підпалили релейну шафу на залізничному полотні на околицях Ясногорська Тульської області.

Об’єкт, який партизанам вдалося пошкодити під час ретельно спланованої диверсії, розташований на критично важливій ділянці шляху окупантів до Курської області, де зосереджено угруповання армії РФ.

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Зокрема, ця релейна шафа забезпечувала зв’язок та управління стрілочними переведеннями.

Без своєчасного постачання живлення автоматизовані системи не зможуть переспрямовувати потяги, що спричинить серйозні затримки руху вантажних поїздів.

– Головна мета атаки – уповільнити постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу. Кожна відтермінована цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність та постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій, – наголошують партизани.

Зауважимо, що, попри диверсію на залізниці в Тульській області, у регіоні буцімто знову відбивали атаку дронів.

У Міноборони РФ стверджують, що перехопили чи знищили чотири дрони.

Натомість місцеві заявляють, що чули щонайменше п’ять вибухів над Новомосковськом та щонайменше два над Вузловою Тульської області.

До слова, дрони безперервно атакують регіон, починаючи з 13:00 25 травня.

За цей час, переконує губернатор Дмитро Міляєв, нібито знищено вже 47 дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Атеш, Міноборони РФ, Дмитро Міляєв

Фото: Атеш

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