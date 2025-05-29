КНДР надала РФ 9 млн снарядів і 100 балістичних ракет: звіт Групи моніторингу санкцій

За останні півтора року Північна Корея могла відправити до Росії приблизно 9 млн артилерійських снарядів, близько 100 балістичних ракет та понад 11 тис. військових для підтримки війни проти України.

Такі дані наведені у звіті Багатосторонньої групи моніторингу санкцій (MSMT), створеної 11 державами-членами ООН.

Яке озброєння надала КНДР Росії

Як зазначено в документі, вантажні судна, що ходили під російським прапором, у 2024 році транспортували з території КНДР до Росії до 9 млн одиниць артилерійських боєприпасів, серед яких снаряди змішаної артилерії та заряди для реактивних систем залпового вогню.

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Між серпнем 2023 та березнем 2025 року російські судна доставили від 4,2 до 5,8 млн снарядів калібрів 122 мм та 152 мм.

З моменту початку постачань КНДР, за даними звіту, передала Росії понад 20 тис. контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами на підтримку повномасштабної війни проти України.

До цього переліку входили снаряди калібрів 82 мм, 122 мм, 130 мм, 152 мм і 170 мм, призначені для забезпечення вогневої підтримки різноманітних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні Збройних сил РФ.

Також зафіксовано постачання артилерійських установок, зокрема буксированих гаубиць Д-20, Д-30, М-30, М-46, а також гармат Д-74.

Згідно з доповіддю, вантажні судна під прапором Росії здійснили щонайменше 49 поставок змішаних артилерійських боєприпасів і снарядів для реактивних систем залпового вогню з території Північної Кореї.

У подальшому ці вантажі були переміщені залізницею з далекосхідних портів РФ до складів у південно-західних регіонах Росії, звідки боєприпаси надходили у війська для використання проти України.

У звіті також зазначається, що КНДР могла направити до Росії понад 11 тис. військовослужбовців для підтримки агресії проти України.

КНДР надала Росії близько 100 балістичних ракет

З січня по грудень 2024 року Північна Корея, згідно з оцінками, передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет. Ці ракети використовувались для обстрілів українських міст, серед яких – Київ і Запоріжжя, з метою знищення цивільної інфраструктури та залякування мирного населення.

Також у документі повідомляється про передачу Росії елементів щонайменше трьох бригад важкої артилерії. Ці поставки включали:

самохідні артилерійські установки великої дальності калібру 170 мм;

реактивні системи залпового вогню великої дальності калібру 240 мм;

понад 200 одиниць транспортних засобів;

самохідні гармати;

реактивні системи залпового вогню;

перезаряджувальні машини, що забезпечують функціонування обох типів озброєнь.

Звіт також містить інформацію про передачу РФ протитанкової зброї.

Після аналізу зразків північнокорейського озброєння, вилученого на полі бою, ГУР Міноборони України дійшло висновку, що серед поставленої зброї були протитанкові ракети Bulsae-4, а також реактивні протитанкові гранати (РПГ).

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