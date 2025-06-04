США відмовляються надавати засоби ППО майбутнім силам заспокоєння в Україні – Bloomberg

США відмовляються надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих сил заспокоєння, які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.

Про це виданню Bloomberg повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Чому США відмовляються підтримувати майбутні сили заспокоєння

Як зазначають джерела, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою Коаліції рішучих.

Зараз дивляться

За словами співрозмовників, британські та французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху сил заспокоєння.

За інформацією видання, джерела висловлюють сподівання, що американська сторона принаймні погодиться допомогти Коаліції рішучих з розвідданими та спостереженням за кордоном України з Росією.

Крім цього, деякі європейські хочуть втручання Трампа, якщо британські та французькі війська стануть мішенню Росії в Україні.

Проте співрозмовник зазначив, що президент США навряд чи гарантуватиме подібні зобов’язання в письмовій формі.

Як сказало джерело, через позицію США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні.

Тепер вони вважають, що достатнім буде поєднання навчання Сил оборони України, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі, резюмував співрозмовник.

У виданні зазначають, що небажання США надати підтримку, якої прагнуть їхні європейські партнери, свідчить про розбіжності між західними союзниками щодо способів боротьби з російською агресією в Україні.

За даними видання, європейські чиновники заявляли, що гарантії США необхідні разом із сильними українськими силами, підтриманими навчанням та військами союзників, щоб стримати Росію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.