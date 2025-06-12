Обмін полоненими 12 червня: Україна повернула важкопоранених захисників

12 червня відбувся обмін полоненими – черговий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня: що відомо

Під час обміну полоненими 12 червня додому повернулися:

військовослужбовці ЗСУ (зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем);

представники Державної прикордонної служби;

представники Національної гвардії України.

Звільнені під час обміну полоненими 12 червня – чоловіки (представники рядового та сержантського складу), які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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Зокрема, серед тих, хто повернувся на рідну землю сьогодні, є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22 роки.

– Усі потребують лікування, і їм обов’язково буде надана необхідна допомога. Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Крім необхідного медичного огляду, на звільнених із полону захисників чекає фізична та психологічна реабілітація, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.

Що відомо про обміни полоненими

Обмін полоненими 12 червня є частиною домовленостей, яких вдалося досягти під час другого раунду переговорів України та РФ у Стамбулі 2 червня.

Перший етап обміну полоненими в межах цих стамбульських домовленостей стартував 9 червня.

Тоді вдалося повернути поранених (зокрема і важкопоранених) військових, а також захисників віком до 25 років.

Групи поранених захисників повертали ще 10 червня та сьогодні, 12 червня.

11 червня відбулася репатріація 1 212 полеглих українців.

Нагадаємо, що за підсумками першого раунду переговорів Росії та України у Стамбулі 16 травня відбувся обмін полоненими 1000 на 1000.

Так, 23 травня повернулися 270 військових і 120 цивільних, 24 травня – 307 захисників та 25 травня – 303 оборонців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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