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Тетяна Забожко, випускова редакторка
4 хв.

Обмін полоненими 12 червня: Україна повернула важкопоранених захисників

Обмін полоненими 12 червня 2025
Під час обміну полоненими 12 червня до України повернулися важкопоранені та важкохворі захисники. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими
Обмін полоненими 12 червня 2025
Під час обміну полоненими 12 червня до України повернулися важкопоранені та важкохворі захисники. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 12 червня 2025
Під час обміну полоненими 12 червня до України повернулися важкопоранені та важкохворі захисники. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 12 червня 2025
Під час обміну полоненими 12 червня до України повернулися важкопоранені та важкохворі захисники. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 12 червня 2025
Під час обміну полоненими 12 червня до України повернулися важкопоранені та важкохворі захисники. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 12 червня 2025
Обмін полоненими 12 червня 2025
Обмін полоненими 12 червня 2025
Обмін полоненими 12 червня 2025
Обмін полоненими 12 червня 2025

12 червня відбувся обмін полоненими – черговий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Обмін полоненими 12 червня: що відомо

Під час обміну полоненими 12 червня додому повернулися:

  • військовослужбовці ЗСУ (зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем);
  • представники Державної прикордонної служби;
  • представники Національної гвардії України.

Звільнені під час обміну полоненими 12 червня – чоловіки (представники рядового та сержантського складу), які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Зараз дивляться

Зокрема, серед тих, хто повернувся на рідну землю сьогодні, є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22 роки.

– Усі потребують лікування, і їм обов’язково буде надана необхідна допомога.

Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Крім необхідного медичного огляду, на звільнених із полону захисників чекає фізична та психологічна реабілітація, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.

Що відомо про обміни полоненими

Обмін полоненими 12 червня є частиною домовленостей, яких вдалося досягти під час другого раунду переговорів України та РФ у Стамбулі 2 червня.

Перший етап обміну полоненими в межах цих стамбульських домовленостей стартував 9 червня.

Тоді вдалося повернути поранених (зокрема і важкопоранених) військових, а також захисників віком до 25 років.

Групи поранених захисників повертали ще 10 червня та сьогодні, 12 червня.

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11 червня відбулася репатріація 1 212 полеглих українців.

Нагадаємо, що за підсумками першого раунду переговорів Росії та України у Стамбулі 16 травня відбувся обмін полоненими 1000 на 1000.

Так, 23 травня повернулися 270 військових і 120 цивільних, 24 травня – 307 захисників та 25 травня – 303 оборонців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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