Котра година в Ірані: часовий пояс і різниця з Україною

Іран розташований в одному з унікальних часових поясів світу. Стандартний час у Тегерані випереджає всесвітній координований час на три з половиною години. Такий неповний часовий зсув (із 30 хв) трапляється рідко, і це робить іранський час дещо особливим.

Про різницю в часі в Україні та Ірані читайте в матеріалі.

Який часовий пояс у країні та к отра година зараз в Ірані

Іран використовує Іранський стандартний час (Iran Standard Time, IRST), який дорівнює UTC+3:30. Це означає, що годинникова стрілка в Ірані випереджає всесвітній координований час на 3 години і 30 хвилин.

Зараз дивляться

Іран — одна з небагатьох країн світу, де час відрізняється від UTC не на повну годину, а на пів години. Це важливий момент, про який слід пам’ятати при міжнародному спілкуванні, ділових контактах або плануванні подорожей.

До 2022 року в Ірані також використовувався літній час — у теплу пору року країна переходила на IRDT (Iran Daylight Time), тобто UTC+4:30. Проте уряд Ірану скасував сезонне переведення годинників.

Відтак Іран тепер постійно живе за стандартним часом — UTC+3:30 — упродовж усього року, без переходів на літній або зимовий час. Це значно спростило внутрішні розрахунки, однак спричинило деякі труднощі при міжнародній синхронізації з країнами, які продовжують змінювати час.

Котра година в Ірані: різниця з Україною

Різниця у часі між Україною та Іраном залежить від пори року. Україна, відповідно до чинного законодавства, переходить на літній час останньої неділі березня та повертається до стандартного (зимового) часу в останню неділю жовтня.

У літній період Україна живе за UTC+3. В цей час різниця між Україною та Іраном становить 30 хвилин — тобто в Ірані на пів години пізніше, ніж в Україні. Наприклад, якщо в Києві зараз 15:00, то в Тегерані — 15:30.

У зимовий період, коли Україна переходить на UTC+2, а Іран залишається на своєму постійному UTC+3:30, різниця збільшується до 1 години 30 хвилин. Тобто взимку в Ірані завжди на півтори години більше, ніж в Україні. Наприклад, коли в Києві 9:00 ранку, в Тегерані — вже 10:30.

Як визначити, котра година зараз в Ірані

Якщо повідомляється, що певна подія в Ірані відбулася о 14:00 за місцевим часом, варто враховувати, що в Україні це може бути 13:30 влітку або 12:30 взимку. Таке розуміння необхідне для журналістів, аналітиків, мандрівників, підприємців та всіх, хто має справу з іранською стороною.

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