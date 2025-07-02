Задля тиску на тіньовий флот РФ: Німеччина запровадила додаткові перевірки танкерів

Німецький уряд повідомив про збільшення тиску для покращення ефективності боротьби проти так званого тіньового флоту Росії, що транспортує нафту в обхід санкцій країн заходу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

Перевірки тіньового флоту Росії – як це відбувається

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що мета таких перевірок чітка: таким чином тиск на РФ збільшується, а Балтійське море стає безпечнішим.

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– Німецька влада запитує танкери, що проходять повз, про їхнє страхове покриття від забруднення нафтою. Це стосується суден, що прямують на схід біля узбережжя Фемарна. Страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів, – пояснив Федеральний міністр транспорту Патрік Шнайдер.

Німеччина проводить перевірки разом зі Швецією. Зазначається, що тіньовий флот РФ включає нафтові танкери, деякі з яких старі, і які послуговуються небезпечними методами судноплавства та використовуються для ухилення від санкцій.

– Будь-які порушення, виявлені у зворотному зв’язку, можуть призвести до загальноєвропейського моніторингу, дій з боку держави прапора та, за умови дотримання додаткових критеріїв, до внесення суден до санкційного списку, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.

Джерело: уряд ФРН

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