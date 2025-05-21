ЄС готує 18-й пакет санкцій: Зеленський розповів, що має потрапити під обмеження

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. За його словами, розмова стосувалася кількох важливих тем, зокрема нових санкцій проти РФ.

Про це український лідер повідомив у своїй публікації в Telegram.

Зеленський поговорив із Коштою

Зеленський зазначив, що мав традиційно конструктивну розмову з Антоніу Коштою. Він поділився деталями дипломатичної діяльності та обговорив зі співрозмовником можливі кроки.

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Президент України подякував за ухвалення вже 17-го пакета санкцій проти Росії. Він наголосив, що робота над новим пакетом уже триває, і закликав зробити його ще жорсткішим.

– До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані, – повідомив Володимир Зеленський.

Також сторони обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Зеленський наголосив, що важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати цей процес.

Вподякував президенту Європейської ради за зусилля в цьому напрямку.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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