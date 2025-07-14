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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Трамп пригрозив РФ 100% митами, якщо за 50 днів не буде угоди про мир

Трамп погрожує ввести 100% мита для Росії: що відомо
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії введенням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.

Про це заявив Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп погрожує Росії митами

Американський президент наголосив, що дуже незадоволений Росією, і погрожує ввести 100% мита через російську агресію в Україні.

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– Ми дуже, дуже незадоволені ними. Ми введемо дуже суворі мита, якщо не домовимося протягом 50 днів. Приблизно 100%. Ви називаєте їх вторинними митами. Ви знаєте, що це означає, – заявив Дональд Трамп.

Він знову повторив, що дуже розчарований кремлівським диктатором Володимиром Путіним, адже думав, що вдасться домовитися ще два місяці тому.

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Росія Москва

Джерело: The Guardian

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