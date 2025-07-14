Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Трамп пригрозив РФ 100% митами, якщо за 50 днів не буде угоди про мир
Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії введенням 100% митних тарифів, якщо Москва за 50 днів не погодиться на мирну угоду з Україною.
Про це заявив Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп погрожує Росії митами
Американський президент наголосив, що дуже незадоволений Росією, і погрожує ввести 100% мита через російську агресію в Україні.
Зараз дивляться
– Ми дуже, дуже незадоволені ними. Ми введемо дуже суворі мита, якщо не домовимося протягом 50 днів. Приблизно 100%. Ви називаєте їх вторинними митами. Ви знаєте, що це означає, – заявив Дональд Трамп.
Він знову повторив, що дуже розчарований кремлівським диктатором Володимиром Путіним, адже думав, що вдасться домовитися ще два місяці тому.
Джерело: The Guardian
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.