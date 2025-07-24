Як Китай постачає РФ двигуни до дронів: ЗМІ розкрили схему

Двигуни китайського виробництва таємно постачають через підставні компанії державному виробнику дронів у Росії під маркуванням “промислові холодильні установки”, щоб уникнути західних санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох європейських чиновників та отримані документи.

Як Китай постачає РФ двигуни до дронів

За даними видання, постачання з Китаю дали змогу російському виробнику зброї Купол збільшити виробництво ударних безпілотників Гарпія-А1, попри запроваджені в жовтні санкції США та ЄС.

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На це вказують документи, що потрапили в розпорядження агентства. Ідеться про контракти, рахунки-фактури та митну документацію.

Внутрішній документ Купола, з яким ознайомилося агентство Reuters, свідчить про підписання контракту з Міноборони РФ на виробництво понад 6 тис. Гарпій цього року (проти 2 тис. торік). У документі йдеться про те, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.

Як повідомила українська військова розвідка у своїй заяві агентству Reuters, безпілотник великої дальності використовують для атак на цивільні та військові об’єкти в глибині території України. Росія використовує близько 500 таких апаратів на місяць.

Представники європейських служб безпеки попросили не розкривати ні їхні імена, ні їхню організацію у зв’язку з конфіденційністю інформації. Вони також попросили не розкривати деякі подробиці з документів, наприклад, дати та вартість контрактів.

Джерело : Reuters

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