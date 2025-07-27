В Австрії не виключають відмову від нейтралітету та подальший вступ до НАТО

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила про відкритість до публічної дискусії щодо майбутнього нейтралітету країни та можливого вступу до НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

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— Нейтралітет сам по собі нас не захищає. Те, що справді гарантує безпеку Австрії в умовах агресивної політики Росії та глобальної нестабільності, — це інвестиції в оборону та партнерства, — наголосила міністерка.

За її словами, хоча нині серед австрійських політиків і населення немає більшості на користь вступу в Альянс, вона вважає такі дискусії корисними та своєчасними.

Зараз дивляться

— Це наївне переконання — думати, що якщо ми нікого не чіпаємо, то й нас не зачеплять, — Майнль-Райзінгер розкритикувала ідею, що нейтралітет автоматично гарантує безпеку.

Вона нагадала, що з моменту вступу до Євросоюзу у 1995 році нейтралітет Австрії вже зазнав трансформацій. Країна бере участь у миротворчих місіях ЄС і активно підтримує спільну європейську політику безпеки та оборони.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер оголосив про готовність Відня організувати майбутню конференцію з питань відновлення України.

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