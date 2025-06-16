Відень готовий організувати міжнародну конференцію з питань відновлення України

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер оголосив про готовність Відня організувати майбутню конференцію з питань відновлення України під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив канцлер на своїй сторінці у Facebook.

Позиція австрійського уряду

Штокер підкреслив підтримку Австрією всіх ініціатив, спрямованих на досягнення припинення вогню та справедливого довготривалого миру.

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Канцлер нагадав про статус Австрії як одного з найбільших іноземних інвесторів в Україну.

— Австрія разом зі своїми підприємствами може зробити істотний внесок у відновлення країни. Тому ми також запропонували виступити організатором майбутньої конференції з питань відновлення, – зазначив Штокер.

Контекст переговорів

Заява канцлера прозвучала під час першого з початку повномасштабного вторгнення візиту Зеленського до Австрії.

Президент України провів переговори з президентом Александром Ван дер Белленом щодо розширення двосторонньої співпраці.

Своєю чергою Ван дер Беллен підтвердив можливості невійськової допомоги Україні в рамках австрійського нейтралітету.

— Навіть якби ми хотіли, ми б не могли Україні допомогти з військового погляду. Бо Австрія всім цим не володіє. Але це не заважає нам допомагати у всіх інших галузях, – заявив президент Австрії.

Серед пріоритетних напрямів співпраці в Офісі президента назвали медичну сферу та забезпечення електроенергією.

Фото: Крістіан Штокер

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