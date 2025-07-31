Росія атакує Україну реактивними Шахедами: що відомо про нові дрони

Другий день поспіль російські війська використовують у дронових атаках реактивні Шахеди, які легко впізнати за характерним звуком, схожим на роботу реактивного двигуна. Їхня єдина перевага – висока швидкість.

Про це в ефірі Радіо NV розповів військовий експерт Сергій Бескрестнов, позивний Флеш.

Реактивні Шахеди: в чому їх особливість

– Протягом року ми фіксували поодинокі польоти Шахедів. Тобто для нас не є новиною, що такий тип БПЛА існує. Але росіяни довгий час не виробляли їх серійно і навіть не планували це робити, – зазначив Бескрестнов.

Зараз дивляться

За словами експерта, головною причиною, чому росіяни почали використовувати реактивні Шахеди, є їхня висока швидкість.

Раніше ця характеристика не була критично важливою, однак ситуація змінилася після початку розвитку в Україні виробництва зенітних дронів.

– Зенітний дрон повинен наздоганяти Шахед, атакувати його і знищувати. Відповідно, у росіян, як контрзасіб, з’явився варіант – підвищити швидкість Шахедів, щоб наші дрони не встигали їх наздогнати, – пояснив він.

Якщо зараз Шахеди летять зі швидкістю близько 200 км на годину, то українські дрони-перехоплювачі мають розвивати швидкість щонайменше 300 км на годину, аби мати змогу їх перехопити.

– Якщо Шахед летітиме з більшою швидкістю, відповідно, його теж треба наздоганяти з більшою швидкістю. А це на технологіях FPV, на електромоторах, має межу. Бо далі вже починаються реактивні технології, – підкреслив Бескрестнов.

Він зауважив, що вже другий день поспіль фіксуються групові польоти реактивних Шахедів, чого раніше не спостерігалося.

Про існування таких безпілотників українські фахівці знали, але новим фактором є їх використання для масових атак.

– Наприклад, на полігон Гончарівський прилетіло кілька таких Шахедів. Ми фіксуємо їх по різних напрямках, – додав Флеш.

За його словами, в основі реактивного дрона лежить китайський реактивний двигун, характеристики якого відомі українським розробникам.

В іранській версії цей дрон має назву Шахед-238 реактивний, нині росіяни називають його Герань, про що свідчать відповідні маркування на хвості.

Також про спроби налагодження виробництва в РФ свідчить російська антена Комета, яку було знайдено в уламках одного з дронів.

На думку Бескрестнова, ймовірним місцем виробництва реактивних Шахедів є Іжевськ.

Реактивний варіант БПЛА легко відрізнити за звуком – він не такий, як у класичного Шахеда, а схожий на свист реактивного літака.

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