Дії РФ огидні: Трамп анонсував санкції за підсумками 10-денного терміну

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації після закінчення 10-денного терміну, встановленого Вашингтоном.

Трамп про санкції США проти Росії через війну

– Те, що робить Росія, огидно. Це дуже сумно. Ми плануємо запровадити санкції. Чи матимуть вони на нього (російського диктатора Володимира Путіна, – Ред.) вплив – не знаю, – заявив Трамп.

Заява прозвучала на тлі загострення ситуації та безперервної агресії Росії проти України, що, за словами американського президента, не може залишатися без відповіді.

На початку тижня США провели чергову розмову з представниками російського керівництва про можливе припинення війни в Україні, однак жодного прогресу досягти не вдалося.

Зараз дивляться

Державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox Radio заявив, що понад пів року дипломатичні зусилля залишаються безрезультатними.

За його словами, президент США Дональд Трамп найближчими днями ухвалить рішення про подальші дії проти Росії, не виключаючи запровадження нових санкцій.

Джерело : White House

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