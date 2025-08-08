Трамп відійде від переговорів, якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді – Грем

Сенатор Сполучених Штатів Ліндсі Грем підтримав пропозицію президента Дональда Трампа розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним для припинення бойових дій в Україні.

Про це він повідомив у мережі Х.

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним

– Тим, хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним, щоб покласти край кровопролиттю в Україні – нагадайте, що Рейган зустрічався з Горбачовим, щоб спробувати завершити Холодну війну, – написав сенатор.

Він висловив переконання, що “президент Трамп, як і Рейган, відійде від переговорів, якщо Путін наполягатиме на невигідній угоді”.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що в рамках домовленостей щодо завершення війни РФ проти України може бути передбачено обмін територіями.

– В угоді щодо України варто очікувати обмін територіями. США пропонують і поступки території Києвом, і повернення частини районів України Росією, – зазначив він.

За словами президента США, питання територіального обміну між Україною та Росією є складним, проте, на його думку, воно може принести користь обом сторонам конфлікту.

Трамп додав, що “якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією перетворилася б на світову”.

– Я це зупинив, – сказав президент США.

Він також пипускає, що існує ймовірність проведення тристоронньої зустрічі за участю Путіна та президента України Володимира Зеленського.

