У РФ стався вибух на содовому заводі, який виробляє хімікати для вибухівки

У місті Стерлітамак, що у Башкирії на території РФ, стався вибух на найбільшому російському содовому підприємстві. Йдеться про Башкирську содову компанію.

Про це повідомляють низка Telegram-каналів та видання Настоящее время.

Вибух на заводі у Башкирії

Російські пабліки писали, що за заводі Башкирської содової компанії вибухнула відкрита технологічна установка.

Пізніше представники заводу заявили, що вибух стався через розгерметизацію трубопроводу на зварювальному шві перед капітальним ремонтом на майданчику Каустик комплексу вінілхлориду-полівінілхлориду.

На кадрах з місця події видно, як все оповито густим димом та спостерігається сильне задимлення.

Помічник російського міністра охорони здоров’я повідомив про 31 потерпілого, з яких 14 перебувають у важкому стані. Слідчий комітет РФ писав у Telegram-каналі про 36 постраждалих.

Російські медіа пишуть, що на місці працюють рятувальні бригади, а ситуацію ускладнює загроза вибуху другої аналогічної установки.

На заводі Башкирської содової компанії виробляють хімічні речовини, які можуть використовуватися для виробництва вибухівки чи товарів подвійного призначення.

