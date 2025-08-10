Саміт Путіна і Трампа на Алясці: Кремль хоче Донбас в обмін на перемир’я — WP

Головне Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч 15 серпня на Алясці

Кремль вимагає від України відмови від Донбасу в обмін на припинення вогню, не пропонуючи повернення Херсонщини чи Запоріжжя

Лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі разом із ЄС підтримали позицію України

Зеленський заявив, що передання будь-якої території заборонено Конституцією

15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington post.

Путін хоче Донбас в обмін на припинення вогню — Київ і ЄС проти

Це стане першим візитом російського лідера до Сполучених Штатів поза межами Генасамблеї ООН з 2007 року. Саміт вже викликав гостру реакцію як в Україні, так і серед європейських партнерів через умови, які Кремль намагається висунути в обмін на припинення війни.

Зараз дивляться

За даними джерел, ознайомлених з перебігом переговорів, Росія готова піти на тимчасове припинення вогню, якщо Україна відмовиться від територій Донецької та Луганської областей. При цьому Москва не пропонує повернути окуповані райони Херсонщини та Запорізької області, які забезпечують сухопутний коридор до анексованого Криму.

Пропозиція не містить жодних гарантій, що Росія не відновить наступ після укладання угоди. Експерти вважають, що йдеться про тактичну паузу, яка дозволить Кремлю зміцнити контроль над окупованими територіями та підготуватися до нової фази війни.

Реакція України та Європи: що відомо

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість територіальних поступок, нагадавши, що передання земель агресору заборонене Конституцією України. Він підкреслив, що обмін української території на українську лише створює зручні умови для відновлення війни з боку Росії.

Лідери провідних країн ЄС і НАТО — Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі — разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою, в якій наголосили: будь-які переговори можливі лише після повного припинення вогню, а не як умова чи предмет торгу з боку Москви.

Позиція США: що відомо

Джерела Reuters повідомляють, що Білий дім наразі готує лише двосторонню зустріч Путіна і Трампа, хоча президент США відкритий і до тристороннього формату за участю Зеленського. Раніше Трамп заявляв, що план врегулювання передбачає деякий обмін територіями на благо обох сторін. Ця заява викликала занепокоєння в Києві, адже може свідчити про готовність Вашингтона погодитися на компроміси, неприйнятні для України.

Експерти вважають, що головна мета Кремля — показати Україну та Європу перешкодами на шляху до мирного плану Трампа та змістити відповідальність за затягування війни. Українська влада попереджає, що будь-які угоди без участі Києва будуть мертвими рішеннями та не призведуть до справжнього миру.

Місце проведення саміту має особливе значення: США купили Аляску у Російської імперії у 1867 році за $7,2 млн (приблизно 2 центи за акр). Російські чиновники й пропагандисти вже нагадали про цю історію, називаючи Аляску частиною російської спадщини. Західні експерти попереджають, що такий символізм може бути сприйнятий як натяк на перегляд кордонів і зміну територій, що грає на користь російським наративам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.