США працюють над зустріччю Зеленського та Путіна – Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс вважає, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним не будуть ефективними, якщо вони відбудуться перед зустріччю Трампа і Путіна.

Про це Венс заявив в інтерв’ю Fox News у відповідь на питання журналіста, чи не було б доцільніше провести діалог між Путіним і Зеленським ще до його зустрічі з Трампом.

– Я не думаю, що це буде настільки продуктивно. Я думаю, що в принципі, президент Сполучених Штатів повинен бути тим, хто зведе цих двох разом, – сказав Венс.

Він додав, що Вашингтон підтримує постійний контакт з українською стороною.

– Ми, звичайно, будемо говорити з українцями, я розмовляв з українцями сьогодні вранці, Марко (Рубіо, – Ред.) багато говорив з ними, ми будемо тримати цей діалог відкритим, але в принципі, це те, де президент повинен змусити президента Путіна і президента Зеленського дійсно сісти за стіл переговорів, щоб з’ясувати їхні розбіжності, – наголосив він.

Венс назвав заплановану зустріч Трампа та Путіна дипломатичним проривом, адже, за його словами, російський президент раніше категорично відмовлявся від переговорів із Зеленським.

– Володимир Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, тепер це має змінитися, ми зараз знаходимося в точці, де ми намагаємося з’ясувати, відверто кажучи, розклад і тому подібні речі, коли ці три лідери могли б сісти за стіл переговорів і обговорити припинення цього конфлікту, – зазначив віцепрезидент США.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна має відбутися 15 серпня в американському штаті Аляска.

За даними ЗМІ, Вашингтон і Кремль нібито мають намір досягти домовленості про припинення війни в Україні, що може призвести до закріплення під російським контролем частини окупованих територій.

Володимир Зеленський наголосив, що “відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України”.

