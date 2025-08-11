Постачання зброї Україні продовжиться незалежно від зустрічі Трампа із Путіним – Рютте

Координація союзників по НАТО щодо військової підтримки України триватиме, незалежно від результатів майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу CBS News.

НАТО забезпечить Україну всім необхідним, щоб вона могла боротися та бути в найкращому можливому становищі, коли настане час переговорів про припинення вогню чи мирну угоду, наголосив він.

За словами Рютте, вже реалізовано перші два пакети допомоги від Нідерландів і скандинавських країн, а найближчим часом очікуються нові оголошення.

Генсек також відзначив, що президент США фактично знову відкрив можливості для масштабної військової допомоги Україні.

– По суті, президент Трамп, як я вже казав, знову відкриває шлюзи летальної військової допомоги Україні. Оплачується європейцями та Канадою, що, на мою думку, є логічним і справедливим, – підкреслив він.

Рютте уточнив, що цей процес доповнює вже існуючу підтримку з боку Європи, включно з інвестиціями у розвиток української оборонно-промислової бази. Постачання зброї координує командування НАТО у Вісбадені, аби Київ отримував усі необхідні ресурси для ведення бойових дій та підготовки до мирних переговорів.

Що цьому передувало

8 серпня Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Володимиром Путіним 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.

Раніше під час підписання декларації між Азербайджаном і Вірменією він заявив, що у межах домовленостей про завершення війни в Україні розглядають варіант обміну територіями.

Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна готова працювати разом із США та міжнародними партнерами заради справедливого миру, але будь-які територіальні поступки Росії виключені.

– Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, – підкреслив Зеленський.

Водночас адміністрація США повідомила, що Трамп не виключає проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та Путіна на Алясці.

10 серпня глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-які домовленості між США та РФ щодо завершення війни мають обов’язково враховувати позицію України та Євросоюзу.

Вона скликає 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для узгодження подальших кроків.

Джерело : CBS News

