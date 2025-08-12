У Болгарії на пляж винесло ймовірний російський розвіддрон

На одному з пляжів Чорного моря в Болгарії відпочивальники виявили розбитий безпілотник, який, за попередніми припущеннями журналістів, може бути російським розвідувальним апаратом Орлан-10.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії та болгарській службі Радіо Свобода.

У Болгарії на пляжу знайшли безпілотник: що відомо

Знахідку виявили на пляжі Хармані біля міста Созополь, що на узбережжі Чорного моря неподалік Бургаса. За станом крил та корпусу, у Міноборони припускають, що дрон перебував у воді кілька місяців.

Офіційно тип безпілотника не названо, однак за фотографіями болгарські журналісти вважають, що це може бути російський розвідувальний БпЛА Орлан-10, який міг бути втрачений під час війни РФ проти України.

Нагадаємо, елементи російських безпілотників було знайдено в районі Чаталкіой у повіті Тулча після повітряної атаки на цивільні об’єкти і портову інфраструктуру України.

Також, уламки Шахедів, якими РФ атакувала цивільну та портову інфраструктуру півдня України, виявили на території Румунії.

Міністерство національної оборони Румунії також підтвердило, що знайшло уламки російського безпілотника типу Шахед поблизу міста Плауру в окрузі Тулча за межами населених пунктів.

