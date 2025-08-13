РФ мститься Ефіопії за відмову надати їй літаки: розвідка розкрила деталі

Росія розгорнула інформаційну кампанію щодо “запобігання” війні між Ефіопією та Еритреєю, щоб помститися за відмову у наданні їй літаків у так званий мокрий лізинг.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як Москва мститься за літаки

За даними розвідки, після того як Ефіопія відмовилася передати росіянам літаки державного перевізника Ethiopian Airlines в оренду для внутрішніх рейсів у РФ, Москва почала формулювати пропагандистські матеріали щодо “запобігання” війні цієї країни з сусідньою Еритреєю.

– Хоча після мирної угоди 2018 року напруженість між країнами знизилася, Еритрея залишається одним із найвідданіших союзників Кремля в Східній Африці. Вона не підтримала резолюцію ООН щодо виведення військ РФ з України та голосувала проти створення комісії з розслідування порушень прав людини, – зазначили у Службі.

Там підрахували, що росіяни збільшили експорт в Еритрею з $406 тис. у 2019–2020 роках до $12,7 млн у 2022-му.

У розвідці вважають, що на тлі військової підтримки Москвою хунт у Сахелі загострення на Африканському Розі може стати “ще однією складовою стратегії дестабілізації континенту”.

Джерело : Служба зовнішньої розвідки

