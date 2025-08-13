США не вестимуть переговори з РФ без України та Європи – Венс

США не вестимуть переговори з Росією щодо припинення вогню без України чи Європи, запевнив віце-президент Джей Ді Венс.

США не вестимуть переговори з РФ без України та Європи

Під час сьогоднішньої розмови віце-президент Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що США не вестимуть переговори щодо припинення війни без них.

Про це повідомили два німецькі урядовці, які брали участь у розмові та попросили залишитися анонімними.

За словами двох чиновників, Трамп, Венс та інші члени адміністрації, які брали участь у розмові, виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів.

Нагадаємо, що сьогодні європейські лідери та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело : NBC News

