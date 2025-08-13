США тимчасово зняли санкції на транзакції РФ перед зустріччю Трампа з Путіним

Сполучені Штати ухвалили рішення тимчасово зняти частину санкційних обмежень щодо фінансових операцій Росії, якщо вони необхідні для організації мирних переговорів, які відбудуться на Алясці 15 серпня. Це рішення діятиме до 20 серпня.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

США зняли частину санкцій з РФ через саміт на Алясці

13 серпня відомство видало спеціальну ліцензію під назвою На дозвіл на операції, пов’язані із зустрічами між урядом США та урядом Російської Федерації на Алясці.

Зараз дивляться

У документі уточнюється, що дозвіл надається “тією мірою, в якій він потрібен”.

Згідно з умовами ліцензії, операції, заборонені постановою про санкції щодо шкідливої іноземної діяльності Росії або Постановою про санкції, пов’язані з Україною/Росією, дозволяються лише в обсязі, необхідному для проведення чи підтримки зустрічей на території штату Аляска.

Дозвіл діятиме ще п’ять днів після запланованих переговорів, тобто до 20 серпня.

При цьому ліцензія не передбачає розблокування підсанкційного майна чи виконання будь-яких інших фінансових операцій, не зазначених у документі.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Президенти США та РФ Дональд Трамп та Володимир Путін погодилися провести переговори 15 серпня в місті Анкоридж (штат Аляска).

Трамп припустив, що мирна угода між Росією та Україною, ймовірно, передбачатиме “певний обмін територіями для блага обох сторін”.

За його словами, це може включати повне виведення українських військ з Донецької області та офіційне визнання Криму як території РФ.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиму нікому свої землі.

Лідери країн ЄС підтримали позицію Києва. Вони підкреслили, що шлях до миру неможливо визначати без участі України.

13 серпня Зеленський повідомив, що під час відеоконференції з Дональдом Трампом, лідерами ЄС та генсеком НАТО було узгоджено п’ять принципів для завершення війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.