Трамп: Якщо розмова із Зеленським буде успішна, ми призначимо зустріч із Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що, якщо “все піде добре” з президентом України Володимиром Зеленським 18 серпня у Білому домі, то призначать зустріч із диктатором Путіним.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп про тристоронню зустріч

– Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду. Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним, – заявив він.

На думку американського президента, така зустріч може “врятувати життя мільйонів людей.

Трамп додав, що після зустрічі на Алясці з Путіним та нічної розмови з президентом Зеленським, генсеком НАТО та європейськими лідерами, всі дійшли згоди, що найкращим способом закінчити жахливу війну між РФ та Україною є укладення мирної угоди.

Він додав, що йдеться про угоду, яка “покладе край війні, а не просто угоду про припинення вогню, яка часто не дотримується”.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбувся саміт за участю Трампа та Путіна.

Американський президент повідомив, що за його підсумками не було підписано жодної угоди, але саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.

