Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
1 хв.

Путін чекає мого дзвінка – Трамп на зустрічі з Зеленським

Зеленський Трамп

Президент США Дональд Трамп зателефонує главі Кремля Володимиру Путіну після зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським.

Про це Дональд Трамп повідомив під час пресконференції перед закритою частиною зустрічі з українським президентом.

Трамп – про дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським

Президент США заявив, що Володимир Путін очікує його дзвінка після завершення переговорів із президентом України.

– Я проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок, – заявив Трамп під час зустрічі з Зеленським.

Трамп Зеленський 2 онлайн

