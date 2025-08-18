Путін чекає мого дзвінка – Трамп на зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп зателефонує главі Кремля Володимиру Путіну після зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським.

Про це Дональд Трамп повідомив під час пресконференції перед закритою частиною зустрічі з українським президентом.

Трамп – про дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським

Президент США заявив, що Володимир Путін очікує його дзвінка після завершення переговорів із президентом України.

– Я проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок, – заявив Трамп під час зустрічі з Зеленським.

