Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
1 хв.
Путін чекає мого дзвінка – Трамп на зустрічі з Зеленським
Президент США Дональд Трамп зателефонує главі Кремля Володимиру Путіну після зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським.
Про це Дональд Трамп повідомив під час пресконференції перед закритою частиною зустрічі з українським президентом.
Трамп – про дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським
Президент США заявив, що Володимир Путін очікує його дзвінка після завершення переговорів із президентом України.
– Я проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок, – заявив Трамп під час зустрічі з Зеленським.
