Зеленський і Трамп вирушили на зустріч із лідерами ЄС
Президент США Дональд Трамп та очільник України Володимир Зеленський завершили переговори в Овальному кабінеті Білого дому та прямують на зустріч із європейськими лідерами.
Зеленський і Трамп починають зустріч із лідерами ЄС
Закрита частина зустрічі Зеленського і Трампа завершилася орієнтовно о 21:48 за київським часом.
Таким чином спілкування Трампа і Зеленського тривало близько години.
Після переговорів президенти США та України попрямували на зустріч із лідерами ЄС.
Лідери країн зайняли місця за столом.
Зеленський і Трамп сидять один навпроти одного. Поряд із президентом США розмістилися президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
Також присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президент Фінляндії Александер Стубб.
Наразі учасники роблять оголошення для преси.
Далі зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами відбуватиметься в закритому форматі.
За зустріччю Зеленського і Трампа в Білому домі можна стежити в текстовій онлайн-трансляції.