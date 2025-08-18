Зеленський і Трамп вирушили на зустріч із лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп та очільник України Володимир Зеленський завершили переговори в Овальному кабінеті Білого дому та прямують на зустріч із європейськими лідерами.

Зеленський і Трамп починають зустріч із лідерами ЄС

Закрита частина зустрічі Зеленського і Трампа завершилася орієнтовно о 21:48 за київським часом.

Таким чином спілкування Трампа і Зеленського тривало близько години.

Після переговорів президенти США та України попрямували на зустріч із лідерами ЄС.

Лідери країн зайняли місця за столом.

Зеленський і Трамп сидять один навпроти одного. Поряд із президентом США розмістилися президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Також присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президент Фінляндії Александер Стубб.

Наразі учасники роблять оголошення для преси.

Далі зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами відбуватиметься в закритому форматі.

За зустріччю Зеленського і Трампа в Білому домі можна стежити в текстовій онлайн-трансляції.

