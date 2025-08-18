Трамп почав готувати зустріч Зеленського з Путіним

Президент США Дональд Трамп почав готувати зустріч очільника України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Про це Дональд Трамп повідомив в соціальній мережі Truth Social.

Трамп – про зустріч Зеленського з Путіним

За словами президента США, після завершення “дуже гарних зустрічей” із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну.

– Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між Путіним та Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше, – написав Дональд Трамп.

Після зустрічі Зеленського з Путіним, продовжує президент США, відбудеться тристороння зустріч за його участі, а також українського та російського очільників.

Дональд Трамп назвав це “дуже гарним першим кроком у війні, що триває вже майже чотири роки”.

Наразі, зауважує Дональд Трамп, свої дії з Росією та Україною координують віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

