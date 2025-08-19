Трамп відхилив пропозицію Путіна провести тристоронню зустріч у Москві

Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Москві.

Про це повідомляє The New York Times.

Трамп відмовив Путіну у проведенні переговорів у Москві

Джерела медіа розповіли, що Трамп ввічливо відмовив Путіну щодо його пропозиції провести переговори із Зеленським у Росії.

У виданні Politico повідомили про бажання Путіна зустрітися із Зеленський особисто. Такий намір кремлівський диктатор висловив під час телефонної розмови з Трампом.

Попередньо відомо, що президент США запропонував свою присутність на майбутніх переговорах, але Путін заявив, що хоче зустрічі із українським лідером віч-на-віч.

За даними видання, команда Трампа вже почала організацію переговорів очільника Кремля і президента України. Цим займається спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Нагадаємо, Путін запропонував Трампу провести переговори із Зеленським у Москві. Проте президент України відмовився від цієї пропозиції.

У ЦПД наголосили, що Росії не можна дозволяти затягувати час у тристоронніх переговорах Зеленського, Путіна та Трампа.

Керівник центру Андрій Коваленко заужив, що вся інформаційна та дипломатична стратегія Кремля будувалася навколо ідеї досягнення домовленостей зі США без залучення України.

