Балтійські країни звинувачують РФ у масштабному глушінні GPS-сигналів

Країни Балтії зафіксували масштабне глушіння сигналів, зокрема Глобальної системи позиціонування (GPS), що вплинуло на повітряний і морський зв’язок. Це почалося відтоді, як у 2022 році російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Країни Балтії стикаються з глушінням сигналу через РФ

Як повідомляє Bloomberg, влада країн Балтії заявляє про значне загострення ситуації в останні місяці. За даними естонського регулятора, нині 85% рейсів в країні стикаються з перебоями.

Вони повідомили про різке зростання випадків навмисної передачі невірних координат, відомої як спуфінг.

Зараз дивляться

Минулого місяця Литва звинуватила Росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості подібних інцидентів у порівнянні з попереднім роком.

На карту поставлена не тільки безпека цивільного транспорту, але і безпека регіону, що став осередком напруженості в протистоянні НАТО з Кремлем, зазначають у виданні.

За словами наукового співробітника фінансованого державою Центру східних досліджень у Варшаві Яцека Тароцинського, глушники фактично ставлять перед військовим альянсом питання про те, як реагувати.

– Росія постійно випробовує НАТО, перевіряючи наші військові та політичні відповіді. Це частина зусиль з використання розбіжностей між союзниками і підриву єдності Альянсу, – заявив Тарочинський.

Латвія, Литва та Естонія – це балтійські члени НАТО що межують з Росією і допомагають Україні. Вони направили скарги до міжнародних організацій, оскільки Москва нарощує свій потенціал у сфері радіоелектронної боротьби.

Разом із сусідньою Фінляндією вони повідомили про посилення перешкод радіонавігації Міжнародному союзу електрозв’язку (МСЕ), як випливає з листа, надісланого до цього органу 23 червня і з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Ці ж уряди, а також Швеція і Польща, висловили занепокоєння російськими засобами радіоелектронної боротьби в листі до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) на початку липня.

Вони представили дані про порушення, на підставі яких авіаційний наглядовий орган дійшов висновку, що джерелом перешкод є Росія.

У листі, з яким також ознайомилося агентство, ІКАО висловила стурбованість безпекою польотів. Там заявили, що якщо Росія протягом 30 днів не здійснить дій для усунення перешкод, тоді це вважатиметься потенційним порушенням міжнародного права. Аналогічним чином, рада директорів МСЕ прагне, щоб Росія негайно припинила втручання.

Міністерство зв’язку Литви повідомило журналістам, що йому невідомо про офіційну відповідь Росії на лист президента Ради ІКАО, але там підтвердили, що збої тривають.

Держава, яка порушує правила МСЕ, може бути позбавлена права видавати нові дозволи на використання радіочастот і їхній захист, згідно з її Конституцією. ІКАО та МСЕ є агентствами Організації Об’єднаних Націй.

Як у РФ пояснили глушіння сигналу країн Балтії

На недавньому засіданні МСЕ російське керівництво не заперечувало факт глушіння радіосигналів, але виправдовувало такі дії необхідністю захисту національної інфраструктури, йдеться в заяві литовської влади у сфері зв’язку.

Проте країни Балтії та їхні союзники вжили заходів для протидії перешкодам.

У липні Європейський Союз оголосив, що його глобальний навігаційний супутник Galileo запустив нову функцію протидії спуфінгу сигналів, реагуючи на ситуацію в чутливих районах, включаючи Балтійське море.

Як зазначено у листі до МСЕ, порушення поширюються далі вглиб країни і на рівень землі, а також додається, що зачеплені діапазони частот, які використовуються мобільними телефонами.

– Спочатку це впливало на авіацію, тепер перешкоди зачіпають також морські, судноплавні та наземні вишки зв’язку, – заявила в інтерв’ю глава Литовської регулювальної служби зв’язку Юрате Совене.

Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило, що збої значно збільшують навантаження на управління повітряним рухом, оскільки пілотам доводиться вдаватися до допомоги радарів через збої в роботі GPS.

PANSA стверджує, що перешкоди були особливо помітні на північному сході Польщі, недалеко від кордону з Литвою. Цей район включає Сувалкський коридор — прикордонну зону протяжністю менше ніж 100 км між Білоруссю і російським Калінінградом.

Де Росія глушить сигнал

Широко поширена думка, що Калінінград, оточений країнами НАТО, є центром російських зусиль з ведення радіоелектронної боротьби.

У листі до МСЕ литовські чиновники вказали чотири місця, де Росія встановила додаткове обладнання для глушіння сигналів.

Однак уряди Естонії та Латвії, жодна з яких не межує з Калінінградом, заявляють, що вони також потерпають від перешкод з боку материкової частини Росії.

У липні естонські офіційні особи заявили, що російські військові перекинули додаткове обладнання в місто біля кордону з Латвією.

Влада Риги вважає, що Москва перекинула обладнання в Псковську область, що межує з Латвією, повідомила в серпні державна телерадіокомпанія з посиланням на офіційних осіб.

За словами офіційних осіб прибалтійських держав, деякі засоби радіоелектронної боротьби можуть бути розміщені на військових кораблях у Балтійському морі.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.