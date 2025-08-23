Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Пожежа на станції Петров Вал під Волгоградом після атаки дронів: що відомо

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

У ніч проти 23 серпня Волгоградську область РФ атакували дрони, внаслідок чого нібито виникла пожежа на залізничній станції Петров Вал.

Атака дронів на залізничну станцію Петров Вал

Російській пабліки з посиланням на місцевих жителів повідомили про серію вибухів в районі залізничної станціх Петров Вал Волгоградської області.

Вони стверджують, що станцію стакували дрони, там сплахнула пожежа.

Зараз дивляться

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, проте без згадки про залізничну станцію.

Він стверджує, що внаслідок падіння дрона нібито пошкоджено скління багатоповерхового будинку та постраждали троє людей.

За даними з відкритих джерел, у місті Петров Вал розташована вузлова залізнична станція Волгоградського регіону Приволзької залізниці. Тут також розташоване локомотивне депо Петров Вал.

Петров Вал на карті

Петров Вал Волгоградської області РФ. Фото: Google maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухВолгоградРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь